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Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яку судили за сепаратизм у Харкові, має намір взяти участь у місцевих виборах

Штепа балотуватиметься на посаду мера міста Слов'янська і впевнена, що переможе на виборах.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Telegram-канал "Хроніки Рідіка".

Так, з'явилося фото бігборда, розміщеного в Слов'янську, з передвиборчою агітацією Нелі Штепи.

"Слов'янськ за мир і розвиток", - йдеться на бігборді з обличчям Штепи.

"Нічого не працює. СБУ, взагалі хоч чимось займається?", "Цю с * * у посадити на кілок, де це довбане СБУ, чому вона ще на волі?", "Це вже клініка", " вона давно повинна бути на зоні, сто вона робить на волі ? Куди дивиться влада і правоохоронні органи ?Або вони заодно з нею ?",- пишуть українці в мережі.

Як відомо, на початку російської агресії на Донбасі та під час захоплення проросійськими сепаратистами та російськими диверсантами державних установ Слов'янська 12 квітня 2014 року Неля Штепа фактично підтримала захоплення державних будівель бойовиками.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Харків 23 серпня

За їх інформацією відомо, що Зеленський візьме участь у відкритті реконструйованої будівлі БТІ і фонтану в сквері на площі Свободи, огляне сад Шевченка, можливо - відвідає зоопарк.

Після цього Зеленський привітає жителів міста з 77-річною річницею визволення Харкова від фашистів. У прес-службі ХОДА поки що не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про майбутній візит.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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