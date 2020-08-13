Харків'яни скаржаться на перевізників, які беруть в автобуси пасажирів тільки на сидячі місця

За словами кондуктора автобуса № 1592 яни Лоріс, якщо кількість пасажирів дорівнює кількості сидінь - водій не зупиняється і нових пасажирів не бере.

Водії маршруток розповіли, що причиною незручностей є карантинні обмеження.

"Люди всі обурені. Але у нас же вказівки-і ми їх дотримуємося. Все правильно. Намагаємося не перевищувати, щоб не було порушень. Сьогодні поліція не зупиняла. Вчора зупинили-перевіряють кількість пасажирів, маски", - розповіла Лоріс.

За словами пасажирів, проблеми з транспортом є щодня вранці і ввечері, в години пік.

Раніше ми писали, що харків'янин розповів, як, кого і за що штрафують у приміських маршрутках.

Відповідний пост з'явився в Телеграм-каналі Харків live.

"Поліція знову почала штрафувати за провезення пасажирів на стоячих місцях. Складено протоколи на приміські маршрутки, що йдуть з Холодної гори. Люди стоять на трасі і не можуть дістатися в місто", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.