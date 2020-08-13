Додаткові ліжка для пацієнтів з китайським вірусом з'являться в харківських лікарнях

Відомо, що за минулу добу Харківська область обігнала решту по зростанню захворюваності, встановлено новий антирекорд: +209 випадків COVID-19.

Міські медзаклади готові прийняти з "інфекціонки" 30 осіб.

Ще стільки ж хворих будуть готові прийняти до кінця тижня.

Йдеться про хворих, які перебувають в обласній інфекційній та "Чорнобильській" лікарнях і пройшли гостру стадію китайського вірусу, але все ще потребують лікування.

Про це розповіла заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

"Це пов'язано з тим, що, як правило, у людей, які хворіють на ковід, загострюються різного роду хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання і легеневі і гіпертонія... У такому випадку ми забираємо на себе цю людину (переводять в лікарні, які знаходяться в підпорядкуванні міста-ред.), щоб вивести його з цього стану і виписати додому", - пояснила Рубан.

"Що то корона одночасно по всіх областях поширюється. Як то дивно. Напевно є у неї господар який розкидає її по областях в один час", Не заважайте людям ховати голову в пісок. Наша людина поки грім не вдарить, не перехреститися. Я хворів, благо обійшлося без тотальної двосторонньої пневмонії з фіброзом легенів і знаю тих, кому не пощастило, а ви самі вирішуйте поберегтися або поржати, поки самого не торкнулося", " Та щоб грошей побільше з бюджету витягнуть вони і мільйон ліжок поставлять, і мільярд масок в продаж викинуть", " Бізнес йде повним ходом і плювати хотіли на все і всіх", "ті ліжка готують , ті 600 могил накопали , дуже турбуються", "Ну блін, ще нічого немає, а вже готують то ями, то крематорій, то погані ліжка.... Кошмар.. Отетеріти..",- обурюються харків'яни в коментарях.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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