Зарплата заступників голови Нацбанку Кирила Шевченка в рази перевищує його оклад

Так, Кирило Шевченко заробив у липні 20 тисяч 590 гривень (отримав 16 тисяч 575 гривень). Інформацію про це Нацбанк надав у відповідь на запит "Слово і Діло".

Один із заступників Голови Національного банку отримав за липень майже в 11 разів більше керівника.

Заступникам голови Нацбанку минулого місяця заплатили:

Катерині Рожковій-85 тисяч 980 гривень (фактично отримала 68 тисяч 504 гривні), включаючи 41 тисячу 793 гривні оплати за відпустку;

Роману Борисенку-49 тисяч 432 гривні (виплатили 37 тисяч 242 гривні);

Юрію Гелетію - 10 тисяч 295 гривень (отримав 8 тисяч 287 гривень);

Дмитру Сологубу - 226 тисяч 395 гривень (отримав 180 тисяч 21 гривню), включаючи 176 тисяч 962 гривні оплати за відпустку).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Харків 23 серпня

За їх інформацією відомо, що Зеленський візьме участь у відкритті реконструйованої будівлі БТІ і фонтану в сквері на площі Свободи, огляне сад Шевченка, можливо - відвідає зоопарк.

Після цього Зеленський привітає жителів міста з 77-річною річницею визволення Харкова від фашистів. У прес-службі ХОДА поки що не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про майбутній візит.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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