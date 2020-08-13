Харків'яни знову вийшли на площу на знак підтримки білорусів

У середу, 12 серпня, харків'яни вдруге зібралися на площі Свободи на підтримку білорусів. У мітингу взяли участь більше ста осіб.

Люди принесли з собою прапори України та історичні національні біло-червоно-білі прапори Республіки Білорусь. Активісти тримали в руках плакати з написами: "Сябри! Ми з вами!", "Стоп тарган", "Жыве Беларусь", "Білорусь, Україна з тобою!", "Проти поліцейського терору" та інші. Вони скандували:" Слава Україні "і"Живе Білорусь".

Мітинг традиційно розпочався з гімнів України та Білорусі.

"Спочатку треба навести порядок в Україні, а потім лізти в" чужий город", " Це Харків'яни....??? Нехай моє рідне місто не ганьблять....", "А українські проблеми не хвилюють? Або лаве за це не платять?", " Ідіть працювати", "Нероби", - пишуть обурені харків'яни в коментарях.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 серпня, на площі Свободи вже збиралися жителі Харкова, щоб підтримати громадян Білорусі

У мітингу взяли участь кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати з написами: "Живе Білорусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".

В ході акції активістка порвала фотографію Олександра Лукашенка.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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