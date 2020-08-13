Харьковчане снова вышли на площадь в знак поддержки белорусов
В среду, 12 августа, харьковчане во второй раз собрались на площади Свободы в поддержку белорусов. В митинге приняли участие больше ста человек.
Люди принесли с собой флаги Украины и исторические национальные бело-красно-белые флаги Республики Беларусь. Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Сябры! Ми з вами!", "Стоп тарган", "Жыве Беларусь", "Беларусь, Україна з тобою!", "Проти поліцейського терору" и другие. Они скандировали: "Слава Україні" и "Жыве Беларусь".
Митинг традиционно начался с гимнов Украины и Беларуси.
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"Сначала надо навести порядок в Украине, а потом лезть в" чужой огород", " Это Харьковчане....??? Пусть мой родной город не позорят....", "А Украинские проблемы не волнуют? Или лавэ за это не платят?", " Идите работать", "Бездельники", - пишут возмущенные харьковчане в комментариях.
Напомним, что в понедельник, 10 августа, на площади Свободы уже собирались жители Харькова, чтобы поддержать граждан Беларуси
В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".
В ходе акции активистка порвала фотографию Александра Лукашенко.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
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