Харьковчане снова вышли на площадь в знак поддержки белорусов

В среду, 12 августа, харьковчане во второй раз собрались на площади Свободы в поддержку белорусов. В митинге приняли участие больше ста человек.

Люди принесли с собой флаги Украины и исторические национальные бело-красно-белые флаги Республики Беларусь. Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Сябры! Ми з вами!", "Стоп тарган", "Жыве Беларусь", "Беларусь, Україна з тобою!", "Проти поліцейського терору" и другие. Они скандировали: "Слава Україні" и "Жыве Беларусь".

Митинг традиционно начался с гимнов Украины и Беларуси.

"Сначала надо навести порядок в Украине, а потом лезть в" чужой огород", " Это Харьковчане....??? Пусть мой родной город не позорят....", "А Украинские проблемы не волнуют? Или лавэ за это не платят?", " Идите работать", "Бездельники", - пишут возмущенные харьковчане в комментариях.

Напомним, что в понедельник, 10 августа, на площади Свободы уже собирались жители Харькова, чтобы поддержать граждан Беларуси

В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".

В ходе акции активистка порвала фотографию Александра Лукашенко.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

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