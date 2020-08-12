Президент України Володимир Зеленський відвідає Харків 23 серпня

Про це NewsRoom повідомили власні джерела.

За їх інформацією відомо, що Зеленський візьме участь у відкритті реконструйованої будівлі БТІ і фонтану в сквері на площі Свободи, огляне сад Шевченка, можливо - відвідає зоопарк.

Після цього Зеленський привітає жителів міста з 77-річною річницею визволення Харкова від фашистів. У прес-службі ХОДА поки що не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про майбутній візит.

"Пам'ятається Яник теж приїжджав до Харкова. Зеля, одумайся!", "Бідненький, це ж 700 км на велосипеді", " Дайте локацію щоб всі шанувальники таланту змогли доторкнутися до легенди пістежа", " буде смішно або знову плакати? Де програма?", "Ховайся, хто може! Пі * * єц місту буде повний....", "Кернес шухер буде біда", - пишуть харків'яни в коментарях.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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