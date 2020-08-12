Юний харків'янин Владислав Волков став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської дистанційної хімічної олімпіади для учнів 8-9 класів
Про це повідомили в прес-службі Харківської міської ради.
Всього в заході взяли участь 76 українських школярів, у тому числі 12 з Харкова.
За підсумками олімпіади ще четверо харків'ян посіли другі місця: Дар'я Клименко (гімназія №47), Володимир Соколов («Академічна гімназія» № 45), Владислав Тихонов (Гімназія №14) та Едуард Палант (ліцей №27).
Новий осередок зараження виявлен під Одесою: жертв все більше
Змучена Заворотнюк ошелешила дивним виглядом: "Ходить по дому у..."
Рудницька потрапила в неприємність після прощання з сином Віктора Павліка: "прямо за кермом..."
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст ледве вмістила своє достоїнство в білизну:" Безумство!"
Нагадаємо, що новий навчальний рік у Харкові розпочнеться зовсім скоро.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Геннадій Кернес, обговорюються різні варіанти поєднання очного і дистанційного навчання, режимів роботи і протиепідемічних заходів для безпеки дітей.
"Залишилося менше місяця до нового навчального року. І я знаю, наскільки гостро стоїть питання форми навчання. Більше того, поділяю переживання всіх батьків, адже дистанційна освіта була вимушеним заходом. Харків готується до зустрічі дітей у школах 1 вересня у звичайному форматі», — написав Геннадій Кернес.
Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.