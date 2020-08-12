Всього в заході взяли участь 76 українських школярів

Юний харків'янин Владислав Волков став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської дистанційної хімічної олімпіади для учнів 8-9 класів

Про це повідомили в прес-службі Харківської міської ради.

Всього в заході взяли участь 76 українських школярів, у тому числі 12 з Харкова.

За підсумками олімпіади ще четверо харків'ян посіли другі місця: Дар'я Клименко (гімназія №47), Володимир Соколов («Академічна гімназія» № 45), Владислав Тихонов (Гімназія №14) та Едуард Палант (ліцей №27).

Нагадаємо, що новий навчальний рік у Харкові розпочнеться зовсім скоро.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Геннадій Кернес, обговорюються різні варіанти поєднання очного і дистанційного навчання, режимів роботи і протиепідемічних заходів для безпеки дітей.

"Залишилося менше місяця до нового навчального року. І я знаю, наскільки гостро стоїть питання форми навчання. Більше того, поділяю переживання всіх батьків, адже дистанційна освіта була вимушеним заходом. Харків готується до зустрічі дітей у школах 1 вересня у звичайному форматі», — написав Геннадій Кернес.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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