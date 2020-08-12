Харків'яни бурхливо відреагували на рекомендацію головного санлікаря Харківської області утримуватися від поїздок до центру
"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.
Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - заявила Любов Махота.
Жителі Харківщини обурені рекомендацією санлікаря. Вони заявили, що не будуть її дотримуватися, так як їм потрібно добиратися на роботу, магазини, аптеки, яких поблизу немає.
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"А де ж їм працювати з чого жити, адже крім як у Харкові роботи Немає, поки Кучер і його господарі нжруться то в області не залишиться населення вимруть з голоду або сопуться", " Так нехай головний санлікар сама поїде десь так кілометрів на сто від Харкова і без своєї зарплати і щоб так до магазинів і до аптеки було з питок кілометрів.Ось нехай спробує так, ось тоді і ми так все зробимо.Вже просто дістали", " Чим давати поради, подбали б краще про поліпшення медичної допомоги, маски не врятують і в ізоляції вічно не будеш сидіти. організацією медичної допомоги ніхто не займається, тільки піаряться і підраховують", "Наше мовчання до добра не доведе", - пишуть харків'яни в мережі.
Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.