Харьковчане бурно отреагировали на рекомендацию главного санврача Харьковской области воздерживаться от поездок в центр

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - заявила Любовь Махота.

Жители Харьковщины возмущены рекомендацией санврача. Они заявили, что не будут ее придерживаться, так как им нужно добираться на работу, магазины, аптеки, которых поблизости нет.

"А где же им работать с чего жить, ведь кроме как в Харькове работы нет, пока Кучер и его хозяева нжрутся то в области не останется населения вымрут с голода или сопются", " Так пусть главный санврач сама уедет где-то так километров на сто от Харькова и без своей зарплаты и чтобы так к магазинам и к аптеки было с питок километров.Вот пусть попробует так, вот тогда и мы так все сделаем.Уже просто достали", " Чем давать советы, позаботились бы лучше об улучшении медпомощи, маски не спасут и в изоляции вечно не будешь сидеть. организацией медпомощи никто не занимается, только пиарятся и подсчитывают", "Наше молчание до добра не доведет", - пишут харьковчане в сети.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.