Харків'яни знову вийдуть на площу Свободи, щоб підтримати протестувальників у Білорусі

Мітинг в Харкові пройде сьогодні, 12 серпня, на площі Свободи в Харкові.

Початок-о 18.00 біля намету "все для перемоги", повідомили організатори в соцмережах, передає "Status quo".

Харків'яни обурені результатами виборів у сусідній країні і хочуть підтримати білорусів таким чином. За словами активіста Бориса Редіна, сьогодні про події в Білорусі розповість безпосередня їх учасниця.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 серпня, на площі Свободи вже збиралися жителі Харкова, щоб підтримати громадян Білорусі

У мітингу взяли участь кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати з написами: "Живе Білорусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".

В ході акції активістка порвала фотографію Олександра Лукашенка.

Співорганізатори акції пояснили: "розірвали портрет диктатора, який законсервував країну в СРСР. Білоруси, тримайтеся, він слабкий і якщо ви дотиснете, Білорусь стане вільною".

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Укладачі рейтингу при складанні врахували вартість споживчих товарів, ціну на оренду житла, середній чек в ресторанах, вартість основних продуктів. Порівняння цін відбувалося з Нью-Йорком (США), якому присвоїли 100 балів.

Так, за даними Numbeo, найдорожчим для проживання містом став Цюріх зі 130 балами, за ним – Лугано, Базель, Женева, Лозанна (всього міста - Швейцарія). Париж на 13-му місці, Лондон розмістився на 23-му. Українські міста-внизу рейтингу. Найдорожче жити в Києві (203 місце). Харків на 223-му місці. Дешевше, ніж у Харкові та Києві жити у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Тернополі та Сумах.

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