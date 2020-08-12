Харьковчане снова выйдут на площадь Свободы, чтобы поддержать протестующих в Беларуси

Митинг в Харькове пройдет сегодня, 12 августа, на площади Свободы в Харькове.

Начало - в 18.00 возле палатки "Все для победы", сообщили организаторы в соцсетях, передает "Status quo".

Харьковчане возмущены результатами выборов в соседней стране и хотят поддержать белорусов таким образом. По словам активиста Бориса Редина, сегодня о событиях в Беларуси расскажет непосредственная их участница.

Напомним, что в понедельник, 10 августа, на площади Свободы уже собирались жители Харькова, чтобы поддержать граждан Беларуси

В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".

В ходе акции активистка порвала фотографию Александра Лукашенко.

Соорганизаторы акции пояснили: "разорвали портрет диктатора, который законсервировал страну в СССР ввёл культуру страха в стране. Белорусы, держитесь, он слаб и если вы дожмете, Беларусь станет свободной".

Кроме того, ранее мы писали, что Харьков оказался в конце рейтинга европейских городов по стоимости жизни

Составители рейтинга при составлении учли стоимость потребительских товаров, цену на аренду жилья, средний чек в ресторанах, стоимость основных продуктов. Сравнение цен происходило с Нью-Йорком (США), которому присвоили 100 баллов.

Так, по данным Numbeo, самым дорогим для проживания городом стал Цюрих со 130 баллами, за ним – Лугано, Базель, Женева, Лозанна (всего города - Швейцария). Париж на 13-м месте, Лондон разместился на 23-м. Украинские города – внизу рейтинга. Дороже всего жить в Киеве (203 место). Харьков на 223-м месте. Дешевле, чем в Харькове и Киеве жить во Львове, Днепре, Запорожье, Виннице, Тернополе и Сумах.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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