У Харкові 12 серпня пройдуть дощі і похолодає

У середу в місті буде мінлива хмарність, місцями буде дощ, вітер — 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — 17-20 градусів, вдень-20-23.

До слова, на Харківщині пацієнтів з китайським вірусом почала приймати обласна дитяча лікарня - "доросла" переповнена.

"У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели у відділення на території дитячої інфекціонки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок - ред.), в диспансері радіаційного захисту - 85 пацієнтів", - сказав В. О. директора облдепартаменту охорони здоров'я Бондарчук.

"Ранок починається не з кави. Диспансер і обл інф.(22я) заповнені.

Реанімації під зав'язку. Вчора ввечері інфекційна перевела частину пацієнтів в дитячу інф., в палати з киснем. На ранок у дорослої було 242 пацієнта, в диспансері 85. Який місяць поспіль, лікарі ведуть справжній бій. Цінуйте їх працю! Дотримуйтесь елементарних норм соціальної дистанції", - пише у Фейсбук радник голови в Харківській обласній держадміністрації Наталія Попова.

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