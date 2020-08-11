Мерія Харкова переплатить за реконструкцію набережної

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Вартість робіт оцінили в 18,6 млн. грн. За ці гроші на набережній облаштують нове покриття, Тротуари, встановлять лавки, урни, оновлять систему електропостачання та інше.

У кошторисі ремонту на деякі позиції можна побачити істотне завищення цін.

До слова, зловмисники вирубали ліс на Харківщині на суму 120 тис. гривень

Про це повідомили в поліції Харківської області.

З 6 червня по 7 червня 30-річний житель міста Балаклія спільно з 20 і 30-річними чоловіками зрубали 18 сосен в лісі на території Балаклійського лісництва.

Зрубані дерева вони перевезли на автомобілі, який належить одному з учасників вказаної події, в пилорами для їх подальшої переробки.

Чоловікам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі, одному з підозрюваних було накладено арешт на суму понад 80 000 гривень.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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