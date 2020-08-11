Мэрия Харькова переплатит за реконструкцию набережной
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
Стоимость работ оценили в 18,6 млн. грн. За эти деньги на набережной обустроят новое покрытие, тротуары, установят скамейки, урны, обновят систему электроснабжения и прочее.
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В смете ремонта на некоторые позиции можно увидеть существенное завышение цен.
К слову, злоумышленники вырубили лес на Харьковщине на сумму 120 тыс. гривен
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
С 6 июня по 7 июня 30-летний житель города Балаклея совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества.
Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.
Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, одному из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
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