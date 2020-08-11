Мэрия Харькова переплатит за реконструкцию набережной

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Стоимость работ оценили в 18,6 млн. грн. За эти деньги на набережной обустроят новое покрытие, тротуары, установят скамейки, урны, обновят систему электроснабжения и прочее.

В смете ремонта на некоторые позиции можно увидеть существенное завышение цен.

К слову, злоумышленники вырубили лес на Харьковщине на сумму 120 тыс. гривен

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

С 6 июня по 7 июня 30-летний житель города Балаклея совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества.

Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.

Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, одному из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.