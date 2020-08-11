У понеділок, 10 серпня, на площі Свободи зібралися жителі Харкова, щоб підтримати громадян Білорусі

У мітингу взяли участь кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати з написами:" Живе Білорусь"," STOP диктатура"," Свободу політв'язням", передає Харків Тудей.

В ході акції активістка порвала фотографію Олександра Лукашенка.

Співорганізатори акції пояснили: "розірвали портрет диктатора, який законсервував країну в СРСР. Білоруси, тримайтеся, він слабкий і якщо ви дотиснете, Білорусь стане вільною".

Нагадаємо, що в Білорусі другу ніч не вщухають масштабні акції протесту, люди вимагають відставки Лукашенка.

Так, масові протести проходять практично по всій країні. Силовики, яких вже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: в хід йдуть гумові кийки і кулі, світлошумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.

Раніше ми писали, що жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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