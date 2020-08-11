Він заявив, що потрібно посилити контроль

Посилений контроль за дотриманням карантину в громадських місцях і транспорті знизить поширення китайського вірусу

Про це сказав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

«Для нас це вкрай важливо, щоб ми стабілізували ситуацію в Харкові. Нам потрібно вживати жорстких заходів до нічних клубів і перевізників у разі, якщо вони порушують карантинні обмеження. І тут зобов'язані діяти правоохоронні органи, інакше ми не зупинимо цей процес.

Що стосується метрополітену, то це основний перевізник, і ми не бачимо ніяких передумов для закриття метро. Ми виконуємо всі вимоги, які повинні, і просимо підключитися до контролю всіх, хто зобов'язаний його здійснювати", - підкреслив Ігор Терехов.

Він заявив, що кількість хворих китайським вірусом зростає, але це, перш за все, пов'язано з раннім виявленням захворювання.

Раніше ми писали, що жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.