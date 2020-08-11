Он заявил, что нужно усилить контроль

Усиленный контроль за соблюдением карантина в общественных местах и транспорте снизит распространения китайского вируса

Об этом сказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Для нас это крайне важно, чтобы мы стабилизировали ситуацию в Харькове. Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс.

Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро. Мы выполняем все требования, которые должны, и просим подключиться к контролю всех, кто обязан его осуществлять», — подчеркнул Игорь Терехов.

Он заявил, что количество заболевших китайским вирусом растет, но это, прежде всего, связано с ранним выявлением заболевания.

Ранее мы писали, что жителям Харьковской области стоит некоторые время воздержаться от посещения Харькова

Об этом заявила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - отметила Махота.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.