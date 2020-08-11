Новий навчальний рік у Харкові розпочнеться зовсім скоро

Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Геннадій Кернес, обговорюються різні варіанти поєднання очного і дистанційного навчання, режимів роботи і протиепідемічних заходів для безпеки дітей.

"Залишилося менше місяця до нового навчального року. І я знаю, наскільки гостро стоїть питання форми навчання. Більше того, поділяю переживання всіх батьків, адже дистанційна освіта була вимушеним заходом. Харків готується до зустрічі дітей у школах 1 вересня у звичайному форматі», — написав Геннадій Кернес.

Раніше ми писали, що жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.