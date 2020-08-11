У Харкові на вихідних стався справжній бейбі-бум

Про це розповіли в Харківському міському центрі здоров'я.

За останні три дні 7, 8 і 9 серпня в Харкові народилися 114 дітей.

У міському центрі здоров'я розповіли, що у п'ятницю 7 серпня в Харкові народилися 53 дитини: 27 хлопчиків і 26 дівчаток. Серед них дві двійні, а також два хлопчики, які були народжені в Харківському міському перинатальному центрі.

У суботу 8 серпня в Харкові народилися 39 дітей. З низ 25 хлопчиків і 14 дівчаток.

У неділю 9 серпня Харківський перинатальний центр поповнився 22-ма дітьми. З них 10 хлопчиків і 12 дівчаток. Серед них також була двійня з двох хлопчиків.

Раніше ми писали, що жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.