На Харківщині пацієнтів з китайським вірусом почала приймати обласна дитяча лікарня - "доросла" переповнена

"У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели у відділення на території дитячої інфекціонки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок - ред.), в диспансері радіаційного захисту - 85 пацієнтів", - сказав в.о.. директора облдепартаменту охорони здоров'я Бондарчук.

"Ранок починається не з кави. Диспансер і обл інф.(22я) заповнені.

Реанімації під зав'язку. Вчора ввечері інфекційна перевела частину пацієнтів в дитячу інф., в палати з киснем.

На ранок у дорослої було 242 пацієнта, в диспансері 85. Який місяць поспіль, лікарі ведуть справжній бій. Цінуйте їх працю! Дотримуйтесь елементарних норм соціальної дистанції", - пише у Фейсбук радник голови в Харківській обласній держадміністрації Наталія Попова.

Раніше ми писали, що жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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