Харків'яни зібралися на площі Свободи, щоб висловити підтримку протестувальникам у Білорусі

Жителі Харкова 10 серпня вийшли на площу з прапорами Республіки Білорусь і плакатами з написом "Живе Білорусь!", "Гець тарган вусатий" і "Тримайтеся Сябри!", передавати 057.ua.

"У білорусів зараз те ж положення, що і у нас в 2014 році. Ми бажаємо, щоб наші брати білоруси відстояли свою незалежність, і нарешті позбулися своєї совкової спадщини", - розповів харків'янин.

У мережі харьківчани негативно сприйняли мітинг на підтримку білорусів:

"Яке відношення Харків має до Білорусії?У себе в країні потрібно навести порядок, а потім лізти в справи іншої країни", " Перед тим як заглядати в город сусіда непогано було б у себе навести порядок.Якщо порівняти тарифи, пенсії ,зарплати, витрати населення на освіту і медицину то з Бацьки треба приклад брати", " Господи, навіщо лізти, в чужу країну, ми у себе зруйнували, а далі, стабільності немає, порядку немає, роботи немає, пенсії жебраки , зарплати, тільки більше у айтішників", "Ну так у нас же все "добре"можна і сусіда підтримати,правда за бабки це роблять,а так молодці, продажні але молодці", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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