Харків'яни отримають соцвиплати

Грошову компенсацію за "пакет малюка" в 5000 грн. почнуть видавати батькам новонароджених не раніше 1 вересня цього року.

Про це повідомив директор Департаменту соціального захисту населення ХОДА Юрій Шпарага, передає "Місто Х»

"1 вересня, зі слів міністра соціальної політики, почнуться виплати компенсацій за «пакет малюка». Компенсацію отримають всі, хто має право на цей пакет, але не отримав його протягом 2020 року», - стверджує Шпарага.

До слова, стало відомо, хто може залишитися без додаткових виплат на карантині.

Зокрема, документом пропонують скоротити термін надання державою допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Цим законопроектом також хочуть надавати допомогу роботодавцям, у тому числі ФОП, які є застрахованими особами з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва на термін припинення діяльності до 31 серпня поточного року.

Роботодавець або ФОП, який офіційно застрахований, має право на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня припинення виробництва, але не пізніше 31 серпня 2020 року.

Нагадавши, у Харкові трамвай перекинув пожежну машину.

Як повідомляла Politeka, у Харкові обстріляли тролейбус з людьми.

А ще Politeka повідомляла, що розгорівся скандал через пенсіонерів у маршрутках під час карантину.