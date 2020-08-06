На Салтівці загорілася квартира в багатоповерхівці
Як повідомляє Politeka.net, на Гвардійців Широнінців у Харкові горіла квартира на третьому поверсі.
Як повідомляють свідки події, пожежа виникла вночі 5 серпня. На місце з'їхалися пожежні служби
Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники боролися з пожежею.
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Відомо, що 4 серпня сталося 15 загорянь сухостою, сім пожеж стерні і пожнивних залишків на полях і одна пожежа на міському звалищі в Краснограді, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Всього вогнем знищено близько 15,5 га сухої рослинності.
Також ми писали, що Харків потрясла трагедія, яка сталася в понеділок, 27 липня, на Безлюдівці на території очисних споруд.
О пів на третю дня там загинули четверо співробітників "Харківводоканалу", а подробиці трагедії повідомили в ГУ Нацполіції в Харкьовской області.
За інформацією правоохоронців, на території мулових полів міських очисних споруд один із співробітників втратив свідомість і впав у колодязь. Його колеги, двоє чоловіків і жінка, намагалася допомогти. Однак рятувальна операція закінчилася смертю всіх чотирьох працівників водоканалу.
Нагадавши, улюблене дітище Кернеса прикрасять "золотими" диванами.
Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.
Також Politeka писала, що розкрито корупційну схему поборів з фігурантів кримінальних справ у Харківському НДІ.