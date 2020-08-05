Мер Харкова Геннадій Кернес збирається обиратися на третій термін, тому проводить активну передвиборну кампанію

Харків'яни вже звикли, що реклама від мера зараз скрізь по місту, починаючи листівками і закінчуючи білбордами.

Але в цей раз скласти конкуренцію в кількості реклами Кернесу вирішив голова ХОДА Олексій Кучер, передає Politeka.net.

Фотофакт виставили в групі "Х**вий Харків".

На фото можна помітити, як Кучер вирішив орендувати під свою виборчу рекламу, як можна більше білбордів і цим "втер" ніс Кернесу, адже з чотирьох рекламних щитів три з рекламою від Кучера.

"Їхав Кучер через Кучер,

Бачить Кучер — у річці Кучер.

Сунув Кучер Кучер в Кучер,

Кучер Кучер Кучер Кучер",- пожартував автор фото.

Раніше ми писали, що до місцевих виборів ще кілька місяців, однак весь Харків вже усіяний бордами, плакатами і гаслами.

Про перспективи того, хто стане міським головою міста-мільйонника, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Павло Федосенко.

«Я б радий помилятися, але схоже на те, що Кернес знову стане мером. Не здивуюся, якщо навіть поб'є свій минулий рекорд», – зазначив він.

Такий прогноз має під собою досить вагомі підстави, оскільки всерйоз ніхто не налаштований скласти конкуренцію дворазовому меру Харкова.

Також ми писали, що передвиборний креатив в Харкові набирає обертів.

Не встигли жителі міста переварити інформацію про те, що графіті із зображенням Лева Ландау на стіні біля метро Гагаріна знищили заради реклами блоку Кернеса, як прийшла чергова креативна новинка.

В одному з супермаркетів міста з'явилася настільна гра «Мафія харківська» за ціною 195 гривень. Відповідні фото опублікували у групі «Солнцелікий Харків».

Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.