Мэр Харькова Геннадий Кернес собирается избираться на третий срок, поэтому проводит активную предвыборную кампанию

Харьковчане уже свыклись, что реклама от мэра сейчас везде по городу, начиная листовками и заканчивая биллбордами.

Но в этот раз составить конкуренцию в количестве рекламы Кернесу решил глава ХОГА Алексей Кучер, передает Politeka.net.

Фотофакт выставили в группе "Х**вый Харьков".

На фото можно заметить, как Кучер решил арендовать под свою выборную рекламу, как можно больше биллбордов и этим "утер" нос Кернесу, ведь из четырех рекламных щитов три с рекламой от Кучера.

"Ехал Кучер через Кучер,

Видит Кучер — в реке Кучер.

Сунул Кучер Кучер в Кучер,

Кучер Кучер Кучер Кучер",- пошутил автор фото.

"Больше и некуда денег тратить, как только на себя, любимого", " Лучше бы больницы до ума довели. А то один перед другим выпендриваетесь. За жизнь людей надо думать, и заботится о людях. Подумайте хорошенько наши доблестные руководители города и области", " Деньги налогоплательщиков нехило расходуются губернатором....", - пишут харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что до местных выборов еще несколько месяцев, однако весь Харьков уже усеян бордами, плакатами и баннерами.

О перспективах того, кто станет городским головой города-миллионника, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Павел Федосенко.

«Я бы рад ошибаться, но похоже на то, что Кернес снова станет мэром. Не удивлюсь, если даже побьет свой прошлый рекорд», – отметил он.

Такой прогноз имеет под собой весьма веские основания, поскольку всерьез никто не настроен составить конкуренцию двукратному мэру Харькова.

Также мы писали, что предвыборный креатив в Харькове набирает обороты.

Не успели жители города переварить информацию о том, что граффити с изображением Льва Ландау на стене возле метро Гагарина уничтожили ради рекламы блока Кернеса, как подоспела очередная креативная новинка.

В одном из супермаркетов города появилась настольная игра «Мафия харьковская» по цене 195 гривен. Соответствующие фото опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков».

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.