На Харківщині рятувальники борються з пожежею
Відомо, що 4 серпня сталося 15 пожеж сухостою, сім пожеж стерні та пожнивних залишків на полях і одна пожежа на міському звалищі в Краснограді, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає Depo.Харків
Всього вогнем знищено близько 15,5 га сухої рослинності.
Пожежа на Красноградської міської звалищі розпочалась у 20:38, площа становила близько 1 га.
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Зараз пожежники намагаються ліквідувати вогонь.
Раніше ми писали, що Харків потрясла трагедія, яка сталася в понеділок, 27 липня, на Безлюдівці на території очисних споруд.
О пів на третю дня там загинули четверо співробітників «Харківводоканалу», а подробиці трагедії повідомили в ГУ Нацполиции в Харкьовской області.
За інформацією правоохоронців, на території мулових полів міських очисних споруд один із співробітників втратив свідомість і впав у колодязь. Його колеги, двоє чоловіків і жінка, що намагалася допомогти. Однак рятувальна операція закінчилася смертю всіх чотирьох працівників водоканалу.
Вони загинули від отруєння аміаком.
Як зазначили в поліції, у працівників комунального підприємства не було індивідуального захисту.
Повідомлення про те, що в колодязі в ході проведення ремонтних робіт отруїлися газами три людини, надійшло в Основ'янський відділ поліції від працівника водоканалу в 14:14. Трохи пізніше стало відомо про четвертого загиблого.
Нагадаємо, улюблене дітище Кернеса прикрасять "золотими" диванами.
Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.
Також Politeka писала, що розкрито корупційна схема поборів з фігурантів кримінальних справ у Харківському НДІ.