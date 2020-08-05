На Харківщині рятувальники борються з пожежею

Відомо, що 4 серпня сталося 15 пожеж сухостою, сім пожеж стерні та пожнивних залишків на полях і одна пожежа на міському звалищі в Краснограді, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає Depo.Харків

Всього вогнем знищено близько 15,5 га сухої рослинності.

Пожежа на Красноградської міської звалищі розпочалась у 20:38, площа становила близько 1 га.

Зараз пожежники намагаються ліквідувати вогонь.

Раніше ми писали, що Харків потрясла трагедія, яка сталася в понеділок, 27 липня, на Безлюдівці на території очисних споруд.

О пів на третю дня там загинули четверо співробітників «Харківводоканалу», а подробиці трагедії повідомили в ГУ Нацполиции в Харкьовской області.

За інформацією правоохоронців, на території мулових полів міських очисних споруд один із співробітників втратив свідомість і впав у колодязь. Його колеги, двоє чоловіків і жінка, що намагалася допомогти. Однак рятувальна операція закінчилася смертю всіх чотирьох працівників водоканалу.

Вони загинули від отруєння аміаком.

Як зазначили в поліції, у працівників комунального підприємства не було індивідуального захисту.

Повідомлення про те, що в колодязі в ході проведення ремонтних робіт отруїлися газами три людини, надійшло в Основ'янський відділ поліції від працівника водоканалу в 14:14. Трохи пізніше стало відомо про четвертого загиблого.

Нагадаємо, улюблене дітище Кернеса прикрасять "золотими" диванами.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.

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