Харківський чиновник попався на величезному хабарі

Директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації затримали, передає "Місто Х".

Слідчі дії проводило Національне антикорупційне бюро.

Затриманий встиг попрацювати на посаді кілька днів (був призначений в кінці липня, до цього керував управлінням паливно-енергетичного комплексу).

За 1,3 мільйона гривень він нібито обіцяв вирішити питання підключення до мереж «Харківобленерго».

"Якщо затриманий винен, він буде нести відповідальність, передбачену законодавством", - зазначила перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Тетяна Єгорова-Луценко.

Крім того, у Харкові чиновник вимагав 12 тисяч гривень за дозвільні документи на роботу дитячого розважального комплексу

Мова йде про начальника одного з відділів адміністрації Холодногірської району.

За інформацією слідчих, до правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що чиновник вимагає гроші за надання дозвільних документів на тимчасове розміщення дитячого розважального комплексу на території Холодногірської району. За кожен об'єкт він хотів отримувати по шість тисяч гривень, усього — 12 тисяч гривень кожен місяць.

Чиновника затримали на гарячому при отриманні хабара. Тепер йому готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням) і вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

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