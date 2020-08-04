Харківському міському голові Геннадію Кернесу 61 рік

Нещодавно в одному з інтерв'ю Геннадій Адольфович заявив, що не збирається залишати пост міського голови:

"Ми підемо на вибори самостійно, нашим Блоком Кернеса — Успішний Харків". Я думаю, моя команда зробила достатньо, щоб мати успіх... Я сам теж піду на вибори».

Інтерв'ю мер Харкова останнім часом давав і у відео-режимі. Важливо відзначити, що на кадрах Кернес виглядає досить сумно, пише Фром.юа.

Судячи з останніх відео, стан мера не поліпшується, а як раз навпаки.

З журналістами він спілкувався в готельному номері, в якому живе, але кімната більше нагадує лікарняну палату, просто напхану медичним обладнанням та ліками, від яких, очевидно, вкрай залежний пацієнт.

Та й сам Кернес - паралізований і в інвалідному кріслі – явно хворий і виглядає дуже погано, особливо на тлі "лікарняного ліжка".

Раніше ми писали, що до місцевих виборів ще кілька місяців, однак весь Харків вже усіяний бордами, плакатами і гаслами.

Про перспективи того, хто стане міським головою міста-мільйонника, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Павло Федосенко.

«Я б радий помилятися, але схоже на те, що Кернес знову стане мером. Не здивуюся, якщо навіть поб'є свій минулий рекорд», – зазначив він.

Такий прогноз має під собою досить вагомі підстави, оскільки всерйоз ніхто не налаштований скласти конкуренцію дворазовому меру Харкова.

За фактом же за три місяці до виборів ніяких кандидатів, крім Кернеса, не видно і не чутно:

«Що бачимо по факту за три місяці до виборів? Порожнеча. Тотальне ніщо. Ау, кандидати? Ви де? Вискочите із засідки у вересні, промямлите щось про альтернативу».

Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.