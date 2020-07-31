Перші вихідні серпня видадуться на Харківщині дощовими і досить свіжими

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

Так, 1 серпня, синоптики прогнозують по місту та області мінливу хмарність. Вночі місцями по області невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вдень на північному заході регіону місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів у секунду.

Температура повітря вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень + 22 +27.

Температурні рекорди в цей день були зафіксовані в 1954 році (+36,2) і в 1948-му (+8,8).

1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини (Мокриди). Мокрида вважається вказівницею осені. Якщо на Мокриду мокро - вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокриду сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро - дощ на той термін. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають оводи.

У неділю, 2 серпня, мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний. Температура повітря вночі на рівні 10 – 15 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до +21 +26 градусів.

Найвища температура повітря у цей день була зафіксована в 1966 році (+36,8), а найнижча – в 1948 році (+7,8).

2 серпня вшановується пам'ять святого пророка Ілії. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім - до тихого дощу, грім гучний - до зливи, грім безперервний - буде град; грім гримить довго і не різко - до негоди, якщо ж уривчасто і нетривало - буде ясно.

Нагадаємо, погода у Харкові різко погіршилася, оголошено штормове попередження.

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