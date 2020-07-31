У Харкові з'явилися шахрайки-гастролерки, матір і дочка, за плечима яких – не один обман і крадіжки

Про те, як став жертвою злочинниць нібито з Тернополя, розповів у соцмережі користувач Влад Могилевський, передає Politeka.net.

За його словами, жінки під виглядом глибоко віруючих просяться переночувати, а потім обкрадають.

Все почалося з того, що ввечері йому зателефонувала хороша знайома і попросила пустити переночувати матір із дочкою з Тернополя, у яких банкомат нібито «з'їв картку». Вранці вони планували навідатися в банк для того, щоб забрати її, і повернутися на батьківщину.

«Ми погодилися допомогти, прийняли їх. Дружина їх нагодувала, і вони під виглядом сильної втоми почали вкладатися спати. Роблячи вигляд, що сплять, знайшовши момент, вкрали два смартфона, пауербанк і гроші. І втекли. Фото зроблено не сьогодні, вони вже не одних нас обікрали. Жінка назвалася Оленою, на вигляд 50 років., з фарбованим коротким світлим волоссям, особлива риса – широкий ніс, а дівчинці близько 14 років, й одного зросту з жінкою (на фото вона молодша), представилася Машею», – написав потерпілий, опублікувавши знімок зловмисниць.

Могилевський написав заяву до Московського РВВС та попросив усіх, хто помітить цю парочку, зателефонувати на номер (099) 186 82 86 або на 102.

У коментарях користувачі поділилися посиланням, де розповідається про цих шахрайок, які "наслідили" в Дніпрі. Там при одній з церков вони представилися Катериною і Машею. Катя нібито приїхала в Дніпро поховати померлу сестру, яка проживала в селі Софіївка, і вирішити питання з майном. Що стосується дівчини, то вона нібито проходила хіміотерапію після виявлення і видалення доброякісної пухлини. Після процедур у неї випали волосся, через що вона постійно накидала на голову капюшон кофти.

У результаті вони примудрилися обікрасти кілька жителів міста на досить пристойні суми і втекли далі.

Нагадаємо, харків'ян попередили про "непримітних" шахраїв.

Як повідомляла Politeka, шахрай придумав хитрий план по виманювання грошей.

Також Politeka писала, що шахраї наживаються на довірливих городян.