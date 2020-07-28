На вигляд йому 35 - 45 років

Харків вразило чергове самогубство на вулиці Культури

Там, у будинку 22-Б чоловік вистрибнув з загального балкону на 11 поверсі і впав прямо на дах припаркованого позашляховика Audi, передає Politeka.net з посиланням на соціальні мережі.

Фотографії загиблого облетіли пабліки й телеграм-канали міста, а люди наперебій узялися обговорювати деталі події.

Багато хто звернув увагу на те, що трагедія сталася практично поруч з тим місцем, де місяць тому 42-річна жінка викинулася з вікна 19-го поверху з маленькою дитиною. Це трапилося в будинку 22-В.

«Місяць тому жінка з дитиною, тепер ось... Що там у будинку відбувається? І як треба розбігтися, щоб так далеко впасти?», «А водієві авто за що це?», «Там вірус вбивств чи що?», «Цей будинок проклятий якийсь, може, їм покликати священика та окропити святою водою?», «авто, як і квартира, явно, на трудові доходи куплене. Людину шкода», «А жінка з дитиною не з цього будинку випали?», – пишуть у коментарях.

За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про те, що невідомий впав на припаркований у дворі будинку автомобіль, надійшло в Шевченківський ВП о 13:25. За вказаною адресою одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці зазначили, що загиблий – молодий чоловік, на вигляд йому 35 - 45 років.

За словами місцевих, чоловік не жив в цьому будинку, але був власником кількох квартир.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Поліцейські встановлюють особу чоловіка та обставини його смерті.

Нагадаємо подробиці про жінку, що випала з дитиною з вікна висотки в центрі Харкова.

Як писала Politeka, студентка пішла на страшний крок після занять.

Також Politeka писала, що у Харкові жінка без одягу налякала городян.