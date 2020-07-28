У Харкові невідомі закидають автомобілі, що стоять у дворах, пляшечками з-під глоду

Про інцидент, який стався на вулиці Гвардійців-Широнінців, 61-А, розповіли у групі «ХС Харків», опублікувавши промовисті фото. На знімках – осколки від пляшечок на тріснутому лобовому склі автомобіля.

«Якась мерзота кидає в машини пляшечки з-під якоїсь настоянки чи ліків. Це вже другий раз нам розбили машину, до цього порізали колеса. Ще один автомобіль облили кислотою», – пише власник транспортного засобу.

Користувачі відреагували на інформацію по-своєму. Деякі з них припускають, що таким чином автору натякають на неправильну парковку.

«Люди тонко натякають, що щось не так. Автор як би т**ий і не розуміє натяків», «"Це вже другий раз нам розбили машину". Штірліца нічого не насторожило...», «Двір - не паркінг начебто, всяке може трапитися», «Нема чого ставити у дворах машини, є стоянки, гаражі. Поставив – і спиш спокійно і не переживаєш, що сміттєвоз може зачепити, чи швидка не проїде. Треба думати не про себе, а про те, що кожна машина швидкої пожежної машини повинна приїхати, і під'їзд до будинку повинен бути вільний, а не машинами жлобів заставлений, які думають, що їм мають місце під машину надати», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що в Харкові на проспекті Науки невідомий відкрив стрілянину з вікна машини під час руху. Поліція вже розшукує хуліганів.

Нагадаємо, харків'яни платитимуть за паркування по-новому.

Як повідомляла Politeka, автохами перекрили дорогу швидкій допомозі.

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