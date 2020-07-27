Пацієнтів міської поліклініки №6 попередили про можливі «сюрпризи» під час відвідування медзакладу

На вході в поліклініку відвідувачів зустрічає оголошення, фото якого опублікували в групі «СонцеЛикий Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

«До уваги пацієнтів! У поліклініці працюють злодії – кишенькові злодії в особі молодих дівчат. Будьте обережні, бережіть гаманці і телефони!», – говорить текст.

У свою чергу користувачі відреагували на публікацію, залишивши під нею кілька коментарів:

«Натомість охоронець на вході є))) Тільки от що він там охороняє?», «А що він зробить? Він потрібен тільки для того, щоб викликати поліцію у разі видимого правопорушення. Не буде ж він один на всіх поверхах бігати за молодими дівчатами, так і самому можна в кутузку залетіти :)».

Раніше ми розповідали про те, що в центрі Харкова зловмисник з напарницею серед білого дня намагався обікрасти дівчину-підлітка, запустивши руку в її рюкзак. Перешкодила йому здійснити задумане небайдужа перехожа, яка включила камеру на телефоні і записала те, що відбувається, сполохавши злодія.

Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки. Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру 👏 Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 22. Juli 2020

Ми також писали, що харків'ян попередили про квартирних злодіїв, які господарюють в спальних районах міста. Так, в одному з будинків камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який ходив і дзвонив по квартирах, а потім заклеював дверні вічка і ставив маячки.

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