У Харкові на вихідних городян налякав велосипедист з ножом

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Ось що розповіла одна з тих, кому довелося зіткнутися з чоловіком.

«Підходив і до мене. Наказав зробити його фото, я відмовилася, але коли дістав ножа - сфотографувала. Коли відійшла від нього, викликала поліцію. Крім мене ще двоє хлопців це зробили і ми разом за цим мужиком йшли. На пішохідному переході ближче до мосту у відкриту махав ножем перед двома іншими хлопцями, причепився до жінки, але, побачивши патрульну машину, сів на свій велосипед і спробував сховатися», – написала дівчина в групі Харків LIVE.

Далеко виїхати у нього не вийшло. Патрульні, які приїхали через п'ять хвилин після виклику, взяли чоловіка на Лопанському мосту і відвезли у відділок для з'ясування обставин.

В итоге этого велосипедиста арестовали. Он бросался на людей с ножом Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 25. Juli 2020

Як повідомили в групі «Харків 1654», перш, ніж чоловіка взяли копи, він спричинив аварійну ситуацію, коли взявся переходити дорогу на червоне світло, спровокувавши дорожньо-транспортну пригоду з мотоциклістом.

Может пришло время штрафовать велосипедистов? Бухой персонаж спровоцировал дтп с мотоциклом, а потом пошёл по пешеходному на красный Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 25. Juli 2020

Раніше ми писали про те, що на ринку біля ТРК «Україна» на проспекті Тракторобудівників 40-річний вантажник став жертвою неадеквата.

Так, згідно з повідомленням в телеграм-каналі, громадянин поводився неадекватно, чіплявся до інших, а потім різонув предметом, схожим на ніж, по горлу випадкового перехожого.

Зловмисника тут же скрутили і передали в руки поліції. З'ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що хулігану 21 рік. Це харків'янин, раніше судимий за скоєння грабежів. Перебуваючи напідпитку, він ударив викруткою 40-річного вантажника. В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді подряпини.

Нагадаємо, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

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