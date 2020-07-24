У центрі Харкова кишеньковий злодій «спалився» прямо на камеру

У групі «Харків 1654» з'явився відеозапис, на якому чоловік намагається витягнути з рюкзака дівчини, яка йде попереду, гаманець чи телефон, передає Politeka.net.

На спроби зловмисника обікрасти людину відреагувала небайдужа перехожа, яка зняла все на телефон і сполохала його. Все відбувалося біля «градусника» у центрі Харкова.

«Запам'ятайте цю злодійську пику! Намагався щось витягнути з рюкзака дівчини. Спасибі небайдужій і сміливій дівчині, яка не побоялася його наздогнати і зняти на камеру 👏», – йдеться у підписі до відео.

Відзначимо, що поряд з чоловіком помітна блондинка, яка, на думку користувачів, є його спільницею. Обоє пристойно одягнені і вже ніяк не схожі на бездомних або нужденних.

Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки. Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру 👏 Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 22. Juli 2020

«Йому б по руках гарненько надавати, щоб більше не ліз у чужі рюкзаки», «От мразота», «так ці тварюки в парі з блонді працюють», «Харківський "ручечник"?», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині до пенсіонерів нагрянула «окуліст», яка нібито перевіряла їх зір і виписувала краплі за чотири тисячі гривень. Першою на сполох забила дочка однієї з бабусь, до якої прийшла «доктор». Вона подзвонила в реєстратуру поліклініки, і з'ясувалося, що ніяких лікарів ніхто до пенсіонерів не відправляв. Жінка попросила інших бути обачнішими і не відкривати двері, кому попало.

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