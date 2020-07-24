Акція протесту проти дистанційного навчання в Харкові викликала величезний резонанс серед мешканців міста

Нагадаємо, 22 липня під стінами ХОДА зібралися родичі школярів і студенти, які вимагали у влади з 1 вересня розпочати навчальний процес у звичному форматі, оскільки дистанційне навчання доступне не всім і поступається за якістю, передає Politeka.net.

За словами присутніх, діти страждають від того, що позбавлені живого спілкування, не всі можуть засвоїти матеріал онлайн, а також не у всіх батьків є можливість приділяти достатньо часу контролю за дітьми і їх навчанням.

Хотим в школу!!!!! Под зданием Харьковской облгосадминистрации проходит митинг против дистанционного обучения. Около 200 человек - родители, педагоги, бабушки-дедушки требуют с 1 сентября вернуться к классическому образованию!! Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 22. Juli 2020

Голова ХОДА Олексій Кучер перед протестувальниками не з'явився, однак з людьми поспілкувалася директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Крутова Анжеліка. За її словами, влада не менш батьків стурбовані тим, яким буде новий навчальний рік, а більш детальна картина стане зрозумілою на початку серпня.

У коментарях з приводу того, наскільки раціональні вимоги протестувальників, розгорілася ціла дискусія. Якщо одні цілком на боці учасників акції, інші закликають думати про здоров'я дітей та не ризикувати найдорожчим.

«Хто взагалі в здоровому глузді може бути "за" дистанційку?! Ви взагалі уявляєте, скільки дітей буде надано самим собі? ЯК спокійно ходити на роботу батькам малюків? А підлітки. Вони ж по любому будуть кучкуватися, лазити в гості один до одного і шукати пригод. Я не кажу навіть про знання зараз. Я кажу про БЕЗПЕКУ!», «Діти це наше майбутнє. А якщо діти захворіють, тоді будете звинувачувати всіх. Подумайте гарненько!», «Що важливіше, щоб дитина була здорова чи спілкування з однолітками? Батьки, у вас що десятки дітей чи ви маєте право піддавати їх хворобі», «Мова йде в першу чергу про знання, а не про спілкування з однолітками! А щоб діти не захворіли - дорослі повинні дотримуватися заходів обережності, всі знають які», «Після дистанційного навчання вони будуть здоровими збирачами полуниці, в кращому випадку, в Польщі», «Якщо дистанційно, то закрийте школи, а вчителів на вулицю (все одно не отримаєш нормальних знань)», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що карантин в Україні продовжено до 31 серпня. Яким буде освітній процес у школах і вузах, дистанційним чи очним, вирішуватимуть в залежності від епідситуації в регіонах.

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