На Харківщині шукають у магазинах імпортні мариновані курячі стріпси, завезені з Польщі
Цей продукт може бути небезпечний для покупців, оскільки заражений бактеріями сальмонели, повідомили регіональному управлінні Держпродспоживслужби.
Інформацію про потенційно зараженому м'ясі фахівці отримали ще 16 липня системи швидкого реагування з харчових продуктів і кормів.
Як уточнили в Держпродспоживслужбі, заморожені стріпси виготовлені в місті Духнов, а зберігалися в Блоні.
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«У разі виявлення зазначеного вантажу в обігу, оператори ринку зобов'язані звернутися в районні (міські) управління (відділи) та Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини м. Харків Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстровано потужності», – йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповідали про те, що хлібобулочний виріб з незвичайним інгрідієнтом від Салтівського хлібозаводу попався любителю харківської продукції.
Купивши батон та розрізавши його удома, покупець виявив у ньому недопалок. Фото тут же з'явилося в мережі.
«Якщо ви їли хліб, але раптово вийшли на перекур, не хвилюйтеся, це просто біодобавка від Салтівського хлібозаводу. Хліб та сіль по-харківськи», – йдеться у підписі до світлини.
Ми також писали, що в Харкові в ящику з хлібом, привезеному в супермаркет, виявили живу мишу. На відео, опублікованому в мережі, видно, як працівники вивантажують з білого пластикового ящика хлібобулочні вироби, і в цей момент камера вихоплює гризуна, котрий снує між батонами.
Нагадаємо, величезний гризун тероризує супермаркет у Києві.
Як повідомляла Politeka, популярний супермаркет нагодував клієнтку тарганами.
Також Politeka писала, як харків'янам розвозять м'ясо.