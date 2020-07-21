Про надходження зараженої продукції в Україну стало відомо ще 16 липня

На Харківщині шукають у магазинах імпортні мариновані курячі стріпси, завезені з Польщі

Цей продукт може бути небезпечний для покупців, оскільки заражений бактеріями сальмонели, повідомили регіональному управлінні Держпродспоживслужби.

Інформацію про потенційно зараженому м'ясі фахівці отримали ще 16 липня системи швидкого реагування з харчових продуктів і кормів.

Як уточнили в Держпродспоживслужбі, заморожені стріпси виготовлені в місті Духнов, а зберігалися в Блоні.

«У разі виявлення зазначеного вантажу в обігу, оператори ринку зобов'язані звернутися в районні (міські) управління (відділи) та Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини м. Харків Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстровано потужності», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що хлібобулочний виріб з незвичайним інгрідієнтом від Салтівського хлібозаводу попався любителю харківської продукції.

Купивши батон та розрізавши його удома, покупець виявив у ньому недопалок. Фото тут же з'явилося в мережі.

«Якщо ви їли хліб, але раптово вийшли на перекур, не хвилюйтеся, це просто біодобавка від Салтівського хлібозаводу. Хліб та сіль по-харківськи», – йдеться у підписі до світлини.

Ми також писали, що в Харкові в ящику з хлібом, привезеному в супермаркет, виявили живу мишу. На відео, опублікованому в мережі, видно, як працівники вивантажують з білого пластикового ящика хлібобулочні вироби, і в цей момент камера вихоплює гризуна, котрий снує між батонами.

Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Снимал на ах&евшего от увиденного Серёгу. Полное видео в нашем Телеграм канале, много мата (ссылка в комментах). Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Samstag, 8. Februar 2020

Нагадаємо, величезний гризун тероризує супермаркет у Києві.

Як повідомляла Politeka, популярний супермаркет нагодував клієнтку тарганами.

Також Politeka писала, як харків'янам розвозять м'ясо.