Швидкісний електропотяг Інтерсіті+, який прямував з Києва, зламався під Харковом

Про інцидент, що стався на станції Люботин Харківської області, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці.

«Пасажири рейсу були доставлені на станцію призначення з допомогою допоміжного локомотива з затримкою в дві години», – йдеться у публікації.

У компанії вибачилися за незручності, а також підкреслили, що фахівці «Укрзалізниці» разом з колегами з Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда.

Зазначимо, що один з пасажирів опублікував в мережі відео з місця події. За його словами, спочатку по всьому поїзду згасло світло. Людям сказали, що затримка складе 40 хвилин, але через півтори години пасажири змушені були покинути вагони.

В поезде «Интерсити» Киев-Харьков рубанули свет 🚂 #нампишут Стоим в Люботине с 22:20, сказали ждать ещё минимум минут 10-15, так как перезапускают поезд. В итоге стояли два часа, мы не выдержали и уехали на такси. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 20. Juli 2020

Зазначимо, що поїздка в Hyundai – задоволення не з дешевих. Так, вартість квитка на місце в першому класі поїзда №726К «Інтерсіті+», який відправлявся 21 липня, за даними сайту proizd.ua, становить 957 гривень.

Ці поїзди для міжрегіональних перевезень купили ще за часів президента Віктора Януковича напередодні проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині загорівся автобус, який їхав з обласного центру в Богодухів. Пасажири, відчувши запах гару, почали вибігати з салонно. Пожежу загасили за кілька хвилин, проте людям довелося добиратися додому пішки або ж ловити попутки.

Нагадаємо, розгорівся скандал із закупівлею китайських поїздів для метро Харкова.

Як повідомляла Politeka, юні вандалки поплатилися за погром у поїзді "Укрзалізниці".

Також Politeka писала, що у Харкові компанія вандалів влаштувала погром.