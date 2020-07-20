У Харкові патрульний збирається звертатися до суду за "коронавирусных" грошей

Про це інформує Politeka з посиланням на місцеве видання Місто Х.

Влад Неманихин нагадав, що свого часу МВС обіцяло патрульним додаткові виплати за те, що часом доводиться багато контактувати з населенням, ризикуючи більше інших заразитися коронавірусом. Коли обіцяні гроші стали приходити на зарплатні картки поліцейських, у тих з'явилися питання.

Виявляється, деякі отримали "коронавирусную" тисячу, комусь пощастило – їм нарахували по двадцять тисяч, а деякі взагалі нічого не отримали.

"Поліцейський завжди повинен боротися: за людей, за себе, з начальством, проти системи, структури, звичаїв. Нічого не буває просто. Ми ж саме дно системи – патрульні. І нам просто життєво необхідно боротися. Щоб принизити патрульних, їм вирішили виплатити гроші за короновірус. Методика прорахунку, формули, списки – це великий секрет. У результаті кожен отримав, що "заслужив". Суми у всіх різні і відрізняються досить значно. Облік залишається незрозумілим. Що бралося за основу розрахунків?" – обурений Неманихин.

За його словами, йому доводилося під час служби багато контактувати з людьми, проявляти ініціативу, навіть працювати понаднормово. Однак, у підсумку на банківську карту прийшли 1268 "коронавирусных" гривень.

"Справа не стільки в грошах, скільки в ідентифікації себе як л*** в цій системі цінностей. Я люблю наше держава, але в який раз воно не любить і не цінує мене. Вважаю це справою принципу, готуюся до судів. Якщо хтось не отримав гроші за несення служби в карантин, пропоную відстоювати свої права в судах і не кидати це на самоплив", – запропонував своїм колегам Влад Неманихин.

"Антикарантинные" черги і ніяких масок: промовисті фото з харківського військкомату.

Politeka повідомляла, що у центрі Одеси побили поліцейських, подробиці: "поки складали протокол..."

Поліція Харкова шукає підозрюваного у розстрілі відвідувачів нічного клубу: "Був з жінкою".