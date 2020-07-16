У Харкові в місцевому супермаркеті помітили чоловіка в доволі дивній "масці"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на один із харківських Telegram-каналів.
Так, покупець знайшов досить оригінальний спосіб виділиться із загальної маси, вразивши всіх своїм нестандартним "захистом" від коронавірусу. Його "маску" навіть сфотографували очевидці та активно поширюють курйозне фото в соцмережах.
"Очевидний переможець дня в #е*алочеллендж", - йдеться у підписі до фото креативного харківчанина.
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Раніше повідомлялось, що в Україні хочуть ввести нові штрафи для власників громадських місць, відвідувачі яких не вдягають захисну маску.
Так, український уряд пропонує Верховній Раді проголосувати за введення штрафів в розмірі від 3400 до 5100 грн для власників громадських місць, відвідувачі яких не дотримуються маскового режиму в рамках карантину, введеного через епідемію коронавірусу.
Відповідний проєкт закону схвалили на засіданні Кабміну 15 липня. В пояснювальній записці до документу зазначається, що пропонується штрафувати ті підприємства, підприємців, установи та організації, які дозволяють знаходитись в приміщенні людям без респіраторів або масок. За таке порушення пропонується карати штрафами в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).
Нагадаємо, "Кожен третій порушник": у Харкові влаштували масові перевірки, що відомо.
Раніше Politeka писала, що українцям нарешті зізналися, що маски вони не знімуть.
Також Politeka повідомляла, що люди вийшли на вулиці Одеси, відео масштабного протесту: "Завтра вони заборонять...".