Креативнішої "маски" в Харкові поки не бачили

У Харкові в місцевому супермаркеті помітили чоловіка в доволі дивній "масці"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один із харківських Telegram-каналів.

Так, покупець знайшов досить оригінальний спосіб виділиться із загальної маси, вразивши всіх своїм нестандартним "захистом" від коронавірусу. Його "маску" навіть сфотографували очевидці та активно поширюють курйозне фото в соцмережах.

"Очевидний переможець дня в #е*алочеллендж", - йдеться у підписі до фото креативного харківчанина.

Раніше повідомлялось, що в Україні хочуть ввести нові штрафи для власників громадських місць, відвідувачі яких не вдягають захисну маску.

Так, український уряд пропонує Верховній Раді проголосувати за введення штрафів в розмірі від 3400 до 5100 грн для власників громадських місць, відвідувачі яких не дотримуються маскового режиму в рамках карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Відповідний проєкт закону схвалили на засіданні Кабміну 15 липня. В пояснювальній записці до документу зазначається, що пропонується штрафувати ті підприємства, підприємців, установи та організації, які дозволяють знаходитись в приміщенні людям без респіраторів або масок. За таке порушення пропонується карати штрафами в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

Нагадаємо, "Кожен третій порушник": у Харкові влаштували масові перевірки, що відомо.

Раніше Politeka писала, що українцям нарешті зізналися, що маски вони не знімуть.

Також Politeka повідомляла, що люди вийшли на вулиці Одеси, відео масштабного протесту: "Завтра вони заборонять...".