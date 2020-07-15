Питання про те, яким буде навчальний процес у школах з 1 вересня у зв'язку з карантином, хвилює батьків харківських школярів

Дискусія про те, дистанційним або стандартним буде процес навчання, не стихають не на мить, передає Politeka.net.

Тим часом у МОЗ вже поділилися інформацією про те, до чого готуватися восени.

«Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими наші діти підуть вчитися з 1 вересня. Разом з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, в тому числі дивимося, яким чином це відбувається за кордоном», – розповів глава відомства Максим Степанов.

За його словами, вже є ряд певних правил, які діятимуть у разі роботи шкіл.

«Можу сказати, що це буде обов'язкове вимірювання температури всім співробітникам, які ходять на роботу в навчальні заклади, і для дітей. При температурі 37,2 і вище ні співробітників, ні дітей не можуть допускати ні до роботи, ні до навчання. Також обов'язково, щоб батьки, які приводять дітей у школу, користувалися масками. Також буде обов'язковою наявність антисептиків у школі. Під наглядом учителів діти повинні ними користуватися», – підкреслив чиновник.

Степанов пояснив, що розробка більш детальних правил, за якими діти будуть вчитися в школі, завершиться наступного тижня, щоб заздалегідь їх затвердити і донести адміністраціям навчальних закладів, батькам і дітям.

Раніше ми писали про те, що за останню добу на Харківщині виявлено 64 нових випадки зараження коронавірусом, що є абсолютним антирекордом регіону за весь час пандемії.

Нагадаємо, що карантин пом'якшили в Харкові, жителям оголосили нові правила: що змінилося.

Як повідомляла Politeka, у харківському кафе розгорівся скандал через маски.

Також Politeka писала, що Кабмін ввів драконівські штрафи за неносіння масок, у Міністерстві охорони здоров'я зробили термінову заяву.