Питання про те, яким буде навчальний процес у школах з 1 вересня у зв'язку з карантином, хвилює батьків харківських школярів
Дискусія про те, дистанційним або стандартним буде процес навчання, не стихають не на мить, передає Politeka.net.
Тим часом у МОЗ вже поділилися інформацією про те, до чого готуватися восени.
«Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими наші діти підуть вчитися з 1 вересня. Разом з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, в тому числі дивимося, яким чином це відбувається за кордоном», – розповів глава відомства Максим Степанов.
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За його словами, вже є ряд певних правил, які діятимуть у разі роботи шкіл.
«Можу сказати, що це буде обов'язкове вимірювання температури всім співробітникам, які ходять на роботу в навчальні заклади, і для дітей. При температурі 37,2 і вище ні співробітників, ні дітей не можуть допускати ні до роботи, ні до навчання. Також обов'язково, щоб батьки, які приводять дітей у школу, користувалися масками. Також буде обов'язковою наявність антисептиків у школі. Під наглядом учителів діти повинні ними користуватися», – підкреслив чиновник.
Степанов пояснив, що розробка більш детальних правил, за якими діти будуть вчитися в школі, завершиться наступного тижня, щоб заздалегідь їх затвердити і донести адміністраціям навчальних закладів, батькам і дітям.
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