У Харкові брат жінки, яка вбила свою дитину, а потім вчинила самогубство, накинувся на знімальну групу місцевого телеканалу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Depo.Харків.

Так, кореспондентка харківського телеканалу АТН Христина Асика розповіла, що декілька груп журналістів приїхали на зйомку сюжету про вбивство 10-річної дитини та самогубство жінки.

"Під'їхали до будинку, ще навіть не встигли розкластися, вийшов чоловік років 40 разом із жінкою. Говорить: "Їдьте геть, чого ви тут сенсацію шукаєте, я зараз вам усе розіб'ю". Ми відійшли на іншу вулицю, викликали поліцію. Він був агресивний і погрожував", - повідомила кореспондентка.

Приблизно через 10 хвилин, за її словами, агресивний чоловік "із підкріпленням з близько 5 чоловіків" підійшов до групи журналістів, взяв каміння і почав кидатись на операторів.

"Неадекватний стан. Мій оператор був біля нашої машини, він знімав до останнього. Я відійшла. Цей чоловік почав лізти в машину, відкривати двері, виривати ручки. Так що в нас машина без ручок", - розповіла журналістка.

Крім того, за словами Асики, на місці події залишився штатив від камери, але брат померлої жінки його зрештою не віддав.

"Це брат цієї жінки, наскільки нам сказали сусіди. Він кидався на всіх", - розповіла журналістка.

Після інциденту журналісти написали заяву до Новобаварського відділу поліції Харкова.

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