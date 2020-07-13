Екс-нардеп Михайло Добкін, який устиг побути головою ХОДА і мером Харкова, вирішив підкорювати Київ

У мережі з'явився перший передвиборний ролик Михайла Добкіна, передає Politeka.net.

Про свій намір поборотися за головне крісло столиці Добкін вперше заговорив в ефірі телеканалу «НАШ» в минулому місяці.

«Я останнім часом серйозно розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва за цей високий пост», – заявив політик, пояснивши, що йому дуже не подобається те, що зараз відбувається в місті, і він має намір навести там порядок.

Але повернемося до ролика. В кадрі скандальний екс-нардеп їде на одному зі своїх мотоциклів під пісню «Як тебе не любити, Києве мій».

Потім він зупиняється біля пам'ятника засновникам Києва на набережній Дніпра в Наводницькому парку, знімає окуляри і дивиться вдалину. В цей час з'являється напис на пам'ятнику «Як тебе не любили, Києве мій». З аналогічною поправкою закінчує куплет пісні і голос за кадром.

Таким чином Добкін натякає, що всі, хто був до нього, по-справжньому не намагалися зробити місто кращим.

Добкин, записал первый рекламный ролик и идёт в мэры Киева. #kharkiv #kharkov #харьков #харків #новости #news #kharkivonline #kharkovonline #харьковонлайн Gepostet von Харьков online am Montag, 13. Juli 2020

З приводу пафосного відео в мережі вже з'явилися перші коментарі.

«Висловлюю щирі співчуття Киянам... хоча... різниці між нинішнім і цим претендентом ніхто не помітить. Крім «луДшего»», «Рекламу розумну зробили, пісня і напис, кандидатові не довелося чвякати», «Сильно звичайно😂😆», «У Києві всі кандидати на велосипеді, а наш на мотику, Перша столиця👍», «Гена вже не раз говорив, що обличчя у Міші нудне грошей йому ніхто не дасть, а він знає що говорить.😃», «У Харкові йому точно нічого не світить», «Навряд чи наздожене за дотепністю Кличко вже. У Харкові точно ні, а в Києві його навряд чи настільки знають», – іронізують користувачі.

Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився з забороненим символом на грудях: "Буде завжди".

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