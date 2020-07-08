Такими темпами наркоторгівля в Харкові буде процвітати ще дуже довго

У Харкові співробітники правоохоронних органів «кришували» наркоманів, отримуючи за це чималу надбавку до основної зарплати

Групу чиновників Київського районного відділу поліції викрила Служба безпеки України, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці прес-секретар обласного управління відомства Владислав Абдула.

Слідство з'ясувало, що поліцейські, серед яких були представники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, вимагали гроші від наркозалежних, яких відстежували при забиранні «закладок».

Ціна за те, що наркомани уникнуть відповідальності, становила від 500 за 1500 доларів США. Для отримання мзди копи залучали посередників.

У ході попереднього розслідування було задокументовано п'ять фактів отримання хабарів на майже 150 тисяч гривень.

Під час 15 обшуків за місцями проживання фігурантів розслідування у їх машинах і службових кабінетах були знайдені гроші.

Слідчі не виключають, що отримані вони були якраз у якості хабара від наркоманів. На даний момент повідомлено про підозру чотирьом поліцейським за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

Тим часом харків'яни не перестають скаржитися в соцмережах на засилля наркоманів, які серед білого дня риються на дитячих майданчиках у пошуках закладок.

Четыре наркомана на детской площадке в поисках дозы. Танкопия 6А Харьков, июль 2020 года Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 6. Juli 2020

Раніше ми писали, що наркозалежний харків'янин вирішив поповнити запаси дурі в організмі і прямо серед білого дня колов собі у вену наркотичний засіб, після чого зловив «прихід» і ліг відпочити. Найстрашніше те, що поруч на пішохідній зоні гуляли мами з маленькими дітьми, однак наркомана це не зупинило.

Нагадаємо, «закладчика» з наркотиками в трусах зловили в Харкові.

Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин по торгівлі наркотиками.

Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.