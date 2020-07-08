Жителі міста вважають, що дим прийшов до них із сусідньої області

Наслідки лісових пожеж, які вирують у Сєвєродонецьку на Луганщині, відчули на собі і жителі Харкова

У соцмережах люди поділилися фотографіями і відео, на яких помітний смог над містом, передає Politeka.net.

Зокрема, сиза імла і запах гару були відчутні на Окружній, Салтівці, Олексіївці, на Горизонті, про що користувачі писали у Фейсбуці.

💨Тем временем по-тихоньку Харьков накрывает смогом, возможно это связано с пожарами в Северодонецке Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 7. Juli 2020

Правда, були і ті, хто впевнений, що причинв запаху і диму на Харківщині – не в луганських пожежах.

Як відомо, в сусідній області сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька сіл, знищивши понад сотню житлових та дачних будинків, вже загинули шість осіб, а чимало місцевих жителів потрапили до лікарні з опіками.

Займання сталося 7 липня в лісництвах Новоайдарського району, але через сильний вітер і спеку його площа збільшилася. В Луганській облдержадміністрації не виключають версію підпалу.

У гасінні пожеж беруть участь рятувальники з сусідніх областей. Так, з Харкова виїхала колона техніки: 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Колонна пожарных из Харькова направилась в сторону Северодонецка 🚒 Всего на место едут 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 7. Juli 2020

Раніше ми писали про те, що на Харківщині теж лютують пожежі. Так, у Барвінківському районі вигоріло 23 гектара пшениці. Правоохоронці не виключають, що це міг бути підпал, оскільки вогонь почав поширюватися з середини поля.

Вже наступного дня ще 10 гектарів поля вигоріло в Близнюківському районі.

Нагадаємо, у Харкові вогонь охопив стоянку, масово знищуючи авто.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила відому українську фабрику, місто заволокло їдким димом.

Також Politeka писала, що на ринку "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа.