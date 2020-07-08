Наслідки лісових пожеж, які вирують у Сєвєродонецьку на Луганщині, відчули на собі і жителі Харкова
У соцмережах люди поділилися фотографіями і відео, на яких помітний смог над містом, передає Politeka.net.
Зокрема, сиза імла і запах гару були відчутні на Окружній, Салтівці, Олексіївці, на Горизонті, про що користувачі писали у Фейсбуці.
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Правда, були і ті, хто впевнений, що причинв запаху і диму на Харківщині – не в луганських пожежах.
Як відомо, в сусідній області сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька сіл, знищивши понад сотню житлових та дачних будинків, вже загинули шість осіб, а чимало місцевих жителів потрапили до лікарні з опіками.
Займання сталося 7 липня в лісництвах Новоайдарського району, але через сильний вітер і спеку його площа збільшилася. В Луганській облдержадміністрації не виключають версію підпалу.
У гасінні пожеж беруть участь рятувальники з сусідніх областей. Так, з Харкова виїхала колона техніки: 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.
Раніше ми писали про те, що на Харківщині теж лютують пожежі. Так, у Барвінківському районі вигоріло 23 гектара пшениці. Правоохоронці не виключають, що це міг бути підпал, оскільки вогонь почав поширюватися з середини поля.
Вже наступного дня ще 10 гектарів поля вигоріло в Близнюківському районі.
Нагадаємо, у Харкові вогонь охопив стоянку, масово знищуючи авто.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила відому українську фабрику, місто заволокло їдким димом.
Також Politeka писала, що на ринку "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа.