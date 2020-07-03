Рідні не знаходять собі місця

Краснокутський відділ поліції на Харківщині разшукує неповнолітнього

Артур Петренко, 2003 року народження, пішов з дому, і зараз про його долю нічого невідомо. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці відзначають той момент, що раніше він вже неодноразово йшов із дому.

Прикмети Артура: на вигляд 16-20 років, зріст близько 180-190 см, худорлявої статури, темне волосся, сіро-блакитні очі.

Був одягнений у коричневу футболку і, можливо, у жовту кофту.

Якщо комусь відома інформація, що може допомогти в пошуках, прохання повідомити за телефонами: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 або іншим зручним способом.

За інформацією поліцейських, найчастіше причинами втечі дітей і підлітків з дому стають конфлікти в родині, кохання або жага пригод. Більшість із втікачів потім знаходять і повертають додому.

Раніше ми писали про те, що пропав підліток. Батьки забили на сполох, коли їх неповнолітній син не повернувся вчасно додому і перестав відповідати на дзвінки.

17-річний юнак проживає в Кілійському районі. Він був одягнений у чорну сорочку, темно-сині джинси, чорні гумові тапочки.

З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (04843) 22 04 60, (097) 014 33 08 або по спецлінії «102».

Тим часом харківські правоохоронці відзвітували про те, що 14-річний Єгор Колесник, який пішов з дому 1 липня, знайдений і повернутий прийомним батькам. З хлопчиком все в порядку.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зник підліток.

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

Також Politeka писала, що у Харкові безслідно пропала жінка.