Футболку в кольорах російського прапора і гербом РФ помітили в одному з магазинів секонд-хенду в Харкові
Фотографію знахідки в Індустріальному районі міста опублікували на сторінці «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук.
Зазначимо, що подібні речі вже не раз траплялися на очі користувачам. Так, ми писали, що в Миколаєві в магазині секонд-хенду чоловік випадково виявив серед товару футболку з гербом Росії і написом «Вічно вірний». Взявши її, він підійшов до жінки-продавця і запитав, звідки ця футболка в українському магазині.
Варто відзначити, що та навіть не відразу зрозуміла, про що йдеться, перепитавши: «Що вас бентежить? Що вона жіноча?». Тоді він уточнив, що робить в магазині футболка з гербом країни-окупанта, яка напала на Україну.
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У свою чергу продавець приголомшила відповіддю:
«Яка війна? У кого війна? Я з Росії, у мене ніякої війни ні з ким немає. Я 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає… У мене всі люди брати… Мій син нікого не вбив… Звертайтеся до олігархів, хто ділить територію, а не до нас», – заявила вона.
Ми також писали, що в Харкові, як тільки уряд трохи послабив карантин, народ масово кинувся в магазини секонд-хенду. Люди штурмували заклади з вживаним одягом, зовсім забувши про правила безпеки і наплювавши на поняття соціальної дистанції.
Нагадаємо, українці влаштували штурм секонд-хенду в розпал карантину, фото божевілля.
Як повідомляла Politeka, черга в магазин секонд-хенду викликала ажіотаж у мережі.
Також Politeka писала, що масова бійка в магазині Дніпра потрапила на відео.