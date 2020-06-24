Харків'яни зовсім не бережуть себе!

Харківські електрички запустили з початку червня, попередивши пасажирів, що вартість проїзду збільшиться

Ні для кого не секрет, що перебуваючи в транспорті, в тому числі і електричці потрібно носити медичну маску і дотримувати дистанцію.

Але, харків'яни на ці правила, на жаль, наплювали - практично всі пасажири забиваються в електричку "битком" і про маски все різко забули.

Фотографію, яка доводить це, виставили в групі "Х**вий Харків".

"Пом'якшення карантину на максималках, квиток дорожче в 2 рази, людей так само (Харків -Гаврилівка)",- написав автор фото.

Раніше ми писали, що після відновлення руху електричок на Харківщині кількість пасажирів суттєво зменшилася

Про це заявила прес-секретар регіонального філіалу «Південної залізниці» «Укрзалізниці» Ірина Гаманенко.

Вона розповіла, що з 1 по 3 червня приміські поїзди «ТЕРНОПІЛЬ» перевезли 123 970 пасажирів, що набагато менше, ніж у «докарантинный» період. Причому причина не тільки в обмеженнях, які ще необхідно дотримуватися, але й в істотному подорожчанні проїзду.

Однак скільки саме людей перевезли за аналогічний період минулого року, Гаманенко не уточнила.

Нагадаємо, харків'янам приготували чергове підвищення тарифів.

Як повідомляла Politeka, комунальна катастрофа насувається на Україну, карантин ще відгукнеться: відключать воду, вивезення сміття зупинять.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.