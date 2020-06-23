Схоже, поступатись вагітним місцем у громадському транспорті серед чоловіків тепер не вважається чимось само собою зрозумілим

Чергове тому підтвердження – відеозапис, який харків'янка на восьмому місяці вагітності зробила в метро, а потім опублікувала в соціальній мережі, передає Politeka.net.

На кадрах видно величезний живіт майбутньої мами, яка стоїть, тримаючись за поручень, а перед нею сидять кілька чоловіків, котрі постійно дивляться в телефони і роблять вигляд, що впритул не бачать перед собою вагітну жінку.

У свою чергу користувачі, переглянувши відео, філософськи відзначають той факт, що подібне зараз – практично норма життя, і що співучасть і доброта нині у великому дефіциті.

file #нампишут Я на 8-м месяце. Без слов🤰🏻 Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 22. Juni 2020

«Ніхто нікому нічого не винен. Попередні покоління вели себе так само», «А чого ви хотіли? Ті, хто поступався місцем, це люди від 30 і старше. Самі ж виховували дітей у дусі «все для них». Їх просто цьому не вчили. Поспостерігайте, як батьки своїх дітей садять, а самі стоять поруч», «Втомилася – скажи, попроси, а тут не розпускай соплі, життя несправедливе це не секрет, сама часто робила все правильно? Виховання так, але які зараз цінності?», «Спеціально відвертаються, роблять вигляд, що не бачать чи втомилися! Тварюки», «Мужики зникли, залишилися особини з чоловічими первинними статевими ознаками», «Я теж, коли вагітна ходила, ніхто місцем у транспорті не поступався», – відзначають у коментарях харків'яни.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові водій припаркованого авто побачив, як коляска з дитиною викотилася на дорогу, і стрімголов кинувся їй навперейми. Тим самим він врятував життя дитині, оскільки рух на цій ділянці вулиці був досить жвавий.

Нагадаємо, ким був доктор Євген Комаровський до того, як став знаменитим.

Як повідомляла Politeka, у Харкові спір на пляжі обернувся трагедією.

Також Politeka писала, що новий «челлендж» у парках міста розлютив харків'ян.